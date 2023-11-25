الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تابعت الإدارة العامة لمكافحة ا لمخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2,500 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– بندقية آلية و10 خزائن - فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات - 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 جنيه تقريباً).

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى (الإسماعيلية- القليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، حيث تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"، وضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"، وضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- 500 جرام لمخدر الأفيون- 6000 قرص مخدر لعقار "ترامادول، جدول أول مخدرات"- عدد من الطلقات- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,750,000) جنيه تقريباً.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها ضبط عدد (33) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية- 10 بنادق خرطوش- طبنجة- 18 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم لـ 26 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,980 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 670 جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدرى "الهيروين، الأفيون") بحوزة (10 متهمين لـ 8 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش–520 جرام لمخدر الهيروين– كمية من مخدر الشابو- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وطلقتين) بحوزة (8 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 4 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية).