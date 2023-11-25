"الحرية المصري": انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي واجب وطني.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نظم حزب الحرية المصرى، بمحافظة الإسكندرية، مؤتمرا جماهيريا بإحدى قاعات منطقة سموحة، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ويأتى هذا فى إطار عدة مؤتمرات جماهيرية يقوم بها الحزب خلال الفترة المقبلة بعدة محافظات، ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.

قال ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام بالعديد من الإنجازات التى لا يمكن لأحد إنكارها، فهى تشمل كافة فئات المواطنين، أولًا أن الرئيس السيسى حافظ على الأمن والعام فى الدولة من بعد يناير 2011، وأيضًا عمل على إعادة الدولة المصرية فى 30 يونيو.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن ما شهدته الدولة المصرية من المشروعات العملاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، غيرت خريطة مصر ومنها مشكلة العشوائيات، وما تم من حياة كريمة غيرت حياة 60 مليون مواطن، وقدمت لهم جميع الخدمات لحياة المواطن، وذلك لابد من الوقوف خلف الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولابد من النزول إلى صناديق الانتخابات لانه واجب وطنى، وتأييد الرئيس السيسى فى المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه حزب الحرية المصرى بالإسكندرية اليوم السبت، بمنطقة سموحة شرق المحافظة، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بحضور قيادات الحزب ونواب مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى المجتمع المدنى بمحافظة الإسكندرية.



الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري



الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري