أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية.. فيديو

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة اليوم السبت مقطع فيديو يتضمن مراسم أداء أعضاء النيابة العامة الجدد -المعينين بموجب القراريْن الجمهورييْن رقميْ 431، 432 لسنة 2023 - اليمينَ القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي، حيث كان آداء اليمين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من قادة النيابة العامة والوزارة.

وشهد كلا من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، السبت الماضى مراسم آداء اليمين القانوينة لأعضاء النيابة الجدد.

كما شهد مراسم آداء اليمين القانونية، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من أعضاء المجلس، هم كل من: