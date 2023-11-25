اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:03 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية :
-الطماطم بـ 8.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18.5 جنيه.
‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.
-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 14 جنيها
‏‎‏‎‏‎-الجزر 11.5جنيه.
بطاطا 10 جنيهات
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض 8.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18 جنيها .
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 12 جنيها.
-جوافة بـ 17 جنيها.
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

 






أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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