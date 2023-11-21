اليوم السابع
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أسعار الخضار اليوم.. تراجع الفاصوليا الخضراء 3 جنيهات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:00 ص
أسعار الخضار اليوم.. تراجع الفاصوليا الخضراء 3 جنيهات الخضروات
كتب إسلام سعيد

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ننشر أخر تحديث فى أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم، وسجل سعر سعر الطماطم 4 إلى 7 جنيها والبطاطس 9 إلى 14 جنيها والبصل 15 إلى 20 جنيها والكوسة 4 إلى 9 جنيهات والجزر 6 إلى 11 جنيهات بانخفاض جنيهين..

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5 إلى 6 جنيهات بتراجع 3 جنيهات والباذنجان 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومى 2 إلى 3 جنيهات والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومى 4 إلى 10 جنيهات والفلفل الحامى 4 إلى 7 جنيهات، الملوخية 4 إلى 5 جنيهات البامية 29 إلى 35 جنيه والسبانخ من 5 إلى 6 جنيهات والقلقاس 8 إلى 9 جنيه، والبطاطا من 3 إلى 6 جنيهات والثوم من 20 إلى 30 جنيها..

ننشر أسعار الفاكهة في مصر اليوم، حيث سجل سعر التفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر 20 و30 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومي" 10 إلى 15 جنيها والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 28 جنيها والبرتقال البلدي من 4 إلى 6 جنيه وأبو صرة من 5 إلى 9 جنيهات

وبلغ سعر البلح السمانى 13 إلى 15 جنيها والبلح الزغلول 18 إلى 20 جنيها والبلح الرملى 8 إلى 12 جنيها والبلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها والبارحى من 45 إلى 55 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجوافة 5 إلى 11 جنيهات والرمان 7 إلى 17 جنيها والكنتالوب 10 إلى 13 جنيها والكاكا 10 إلى 14 جنيها والتين البرشومى 8 إلى 12 جنيها، الفراولة من 15 إلى 20 جنيها والكاكا 10 إلى 20 جنيه، وبلغ سعر الموز البلدي من 7 إلى 11 جنيها

كافة الأسعار المرصودة في سياق هذا التقرير يضاف عليها مكاسب التجار وتكاليف النقل للأسواق وكذلك يختلف السعر من منطقة إلى أخرى.







الخضار

اسعار الخضار

اسعار الفاكهة

سعر الخضروات

اسعار الخضروات اليوم

سعر الخضار اليوم



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