اليوم السابع
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السبت، 25 نوفمبر 2023 12:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: مصر ترفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج غزة

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: مصر ترفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج غزة وزارة الخارجية المصرية - أرشيفية

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

 

وزارة التعليم تعلن قواعد قبول الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية

هيئة الدواء تشارك فى فعاليات مؤتمر سلطات تنظيم الدواء فى الشرق الأوسط

التعليم العالى: معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار

أمين الأعلى للجامعات يشارك فى مؤتمر باسكتلندا حول ربط التعليم بسوق العمل

 
 






التعليم العالى

المجلس الاعلى للجامعات

هيئه الدواء

اعلام القاهره

البيئه

التضامن

الرى

الاوقاف



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