أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: مصر ترفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج غزة

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
وزارة التعليم تعلن قواعد قبول الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية
هيئة الدواء تشارك فى فعاليات مؤتمر سلطات تنظيم الدواء فى الشرق الأوسط
التعليم العالى: معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار
مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وجمعية المحاسبين البريطانية
أمين الأعلى للجامعات يشارك فى مؤتمر باسكتلندا حول ربط التعليم بسوق العمل
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