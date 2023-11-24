60 % من الحوامل مصابات بقلق قبل الولادة.. 4 نصائح للتخلص منه

كتبت رانيا عامر

قالت الدكتورة منى أمين استشارى النساء والتوليد بمستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية، إن هناك ما يقرب من 60% من السيدات الحوامل يعانين من توتر قبل الولادة، مشيرة إلى أن المرأة الحامل التى تتعرض إلى قلق أثناء فترة الحمل تشعر بألم مضاعف خلال الولادة أكثر من الحالات العادية التى لم تشعر بالتوتر.

وقدمت استشارى النساء والتوليد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، مجموعة من النصائح التى تساهم فى تقليل القلق التى تشعر به النساء الحوامل قبل مرحلة الولادة، ومنها..



- الدعم النفسى

تحتاج إلى دعم نفسى من كل المحاطين بها من الأهل والأصدقاء، كما يجب على الحامل أيضا التحدث باستمرار بشأن ما تشعر به من مخاوف تلك المرحلة، لكى يستطيعون الترفيه عنها والخروج من هذه المشاعر السلبية التى تمر بها.



- المتابعة الطبية

عندما تشعر الحامل بالخوف حينما يقترب موعد الولادة، فيجب عليها استشارة الطبيب المتابع للحالة، وتوضيح له كل مخاوفها سواء كانت بشأن عملية الولادة ذاتها طبيعية أو قيصرية، أو خوفها من مضاعفات ما بعد الولادة، فإن الاستعانة بالطبيب فى تلك المرحلة يعد من الحيل الجيدة للتقليل والتغلب على القلق .



- التحدث مع الطبيب المتابع

كما أن المرأة الحامل يجب عليها خلال متابعة الحالة الصحية لها وللجنين، يطلب الطبيب قيامها بإجراء عدة فحصوصات طبية، وأن تسأل طبيبها على نوع الولادة وما هو الأفضل لحالتها الصحية إذا كانت تعانى من بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وغيرها من الأمراض، وهل هذا سيؤثر على طبيعة عملية الولادة، كل ذلك لكى تطمئن الحامل.

- ممارسة الرياضة

تنصح الدكتورة منى السيدات الحوامل الذين يتعرضوا للإحساس بالقلق قبل عملية الولادة، بضرورة ممارسة الرياضية البسيطة مثل اليوجا أو رياضة المشى بشكل منتظم لمدة نصف ساعة يوميا، وهذا مفيد للولادة ذاتها، تلك التمارين الرياضية تساعد فى تقليل الشعور بالتوتر للحوامل.