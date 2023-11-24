وفد الجايكا اليابانى يزور مكتبة مصر العامة بالأقصر لبحث التعاون المشترك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد حساني علي مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، وفد الجايكا الياباني لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة العملية الثقافية لمجتمع الأقصر، حيث تفقد الوفد قاعات المكتبة المختلفة وذلك بحضور مجموعة الجايكا والكويكا بالمكتبة.

ويقول مدير المكتبة، فى بيان صحفى، إنه من الجانب الياباني حضر كلا من شيمادا هيرودا منسق المتطوعين، وهيزوموتوميكي، وأميرة رأفت مسئول أول برامج، وعقب جولتهم بالمكتبة وقاعاتها المختلفة، أبدوا إعجابهم بالمكتبة ودورها في إثراء العملية الثقافية بالأقصر.

فيما تشهد مكتبة مصر العامة فى منطقة الكرنك بمدينة الأقصر، زيارات سياحية من حول العالم للاستمتاع بجولة على طريق الكباش الفرعونى من الأعلى خلف المكتبة، بجانب مشاهدة عرض (culturama) داخل المكتبة الذي يعتبر بانوراما التراث والتعرف على ملامح وآثار الحضارة الفرعونية بمختلف العصور التاريخية، وتقوم الأفواج السياحية من حول العالم، بزيارة قاعة المصريات بالمكتبة والتى تم تجهيزها بكافة الوسائل التى استخدمها المصرى القديم، كما يزورون الجانب الخلفي من المكتبة المطل على طريق الكباش، ويتابعون العمل فى المشروع القومى الذى يتم حالياً لإحياء الطريق ومن المنتظر افتتاحه مع نهاية العام الجارى.

ويقول محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالكرنك، إنه تتوافد الأفواج السياحية لمكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضارى لمشاهدة عروض الكالتشوراما المتميزة، كما احتفلت مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك فى محافظة الأقصر، بالذكرى الـ50 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، بتنظيم إحتفالية بحضور قيادات المحافظة ومحمد حسانى على مدير المكتبة، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والعسكرية والدينية والجامعية والتعليمية والأدباء والمفكرين والمبدعين وقادة المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية وأسر شهداء حرب أكتوبر المجيدة والأبطال والمحاربين فى حرب أكتوبر.



جولة وفد الجايكا اليابانى داخل مكتبة مصر العامة بالكرنك



وفد الجايكا الياباني في زيارة لمكتبة مصر العامة بالأقصر لبحث التعاون