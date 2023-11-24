وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع ونرحب بالاستثمار فى الإدارة والتشغيل

كتب: سيد الخلفاوى

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكداً أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الإدارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والأليات التى تساهم فى تطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وأوضح الوزير خلال ترأسه الجمعيات العامة العادية لـ 4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهى شركات ( بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع / دميـاط لتداول الحاويات والبضائع / المستودعات المصـرية العامـة / القناة للتوكيلات الملاحية ) وذلك لإعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى 2022/2023.

وبدأت سلسلة الاجتماعات بترأس وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة حيث تم التصديق على القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022/2023 حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.730 مليار جنيه، مقابل 1.004 مليار جنيهاً في العام السابق بنسبة نمو 72.7 %، وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.566 مليار جنيها مقابل 509.498 مليون جنيها في العام السابق بنسبة نمو 207.5 % كما تم التصديق علي نشاط الشركة وموقف قطاعي البضائع والحاويات بالشركة وما تم من إنجازات في هذين القطاعين خلال الفترة الماضية

وأكد الوزير خلال الجمعية على أهمية الشركة فى مجال تداول الحاويات، وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع مشيرا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة أن يؤدى كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفى لكل موظف وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين (رعاية صحية واجتماعية و..) وذلك فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعتبر أحد عوامل نجاح المنظومة

وترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023، كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه مقابل 1.415 مليار جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 85.7 % و صافى أرباح الشركة مبلغ 1.632 مليار جنيهاً مقابل 673.962 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 142.2 % .