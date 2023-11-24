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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 23 بيتا من بيوت الله منها 5 مساجد صيانة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:00 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 23 بيتا من بيوت الله منها 5 مساجد صيانة مسجد جديد - أرشيفية
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 349 مسجدًا منها 269 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و80 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد 11371 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و363 مليون جنيه.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
1. مسجد عبد العزيز جمعة – قمونة – منيا القمح
2. مسجد الشيخ حسين – عزبة درويش – منيا القمح
3. مسجد صالح – طحا المرج – ديرب نجم
 
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
4. مسجد بلابل - تلا
5. مسجد البحري – ميت الموز – شبين الكوم
 
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
6. مسجد الكبير – عنيبس - جهينة
7. مسجد العبور – مدينة دار السلام
 
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
8. مسجد أولاد أحمد – نجوع السدادرة - صدفا
9. مسجد عواجة - أسيوط
10. مسجد الريان – مدينة القوصية
 
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
11. مسجد فاطمة الزهراء – الشغب - اسنا
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
12. مسجد عزت عامر – تيده – سيدي سالم
 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
13. مسجد السعداوي البحري – مركز حوش عيسى
14. مسجد كوم القدح – زاوية صقر – مركز أبو المطامير
 
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
15. مسجد الرحمة – عزبة عبد العظيم عمر – بني مزار
 
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
16. مسجد الإخلاص – دسيا – مركز الفيوم
17. مسجد الرحمن – الحميدية - إطسا
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
18. فجر الإسلام – الواصفية – أبو صوير
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الهادي – شندورة – حي الجناين
 
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. المسجد الكبير – ميت تمامة – مركز منية النصر
 
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
3. مسجد الديبسي – كفر الشيخ خليل – شبين الكوم
 
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
4. مسجد الإحسان – شلقان – القناطر الخيرية
 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
5. مسجد بلشا – مركز حوش عيسى

 







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