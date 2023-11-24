وأنت فى المواصلات.. 7 نصائح تحميك من الإصابة بالعدوى

كتبت رانيا عامر

الازدحام الشديد فى وسائل النقل مثل الحافلات أو القطارات أو مترو الأنفاق، يعرض الأشخاص إلى مخاطر صحية، من بينها نقل البكتيريا والفيروسات المختلفة، لذا يجب عليك حماية نفسك عن طريق الالتزام بعدة نصائح من أجل الحد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية ويوضح التقرير التالى تلك الإجراءات الوقائية وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

نصائح تحميك من الإصابة بالالتهابات البكتيريا والفيروسية

- نظافة اليدين

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة قبل تناول الطعام أو لمس وجهك، إذا لم يتوفر الماء والصابون، فاحمل معك معقما لليدين يحتوى على كحول بنسبة 60% على الأقل لتطهير يديك.

- ارتداء الكمامات

ارتداء الكمامة لا يحميك فقط، بل يحمي من حولك أيضا، اختر قناعا عالى الجودة يغطى أنفك وفمك من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية خاصة أثناء تواجدك في وسائل النقل والمواصلات المزدحمة.

- الحفاظ على المسافة

حافظ على مسافة جسدية بينك وبين الركاب الآخرين، وهذا يقلل من خطر انتقال العدوى عن طريق الهواء، وذلك في حالة الجلوس أو الوقوف في وسيلة المواصلات التزم بالتباعد لحماية صحتك.

- تجنب لمس وجهك

امتنع عن لمس عينيك وأنفك وفمك، فهي نقاط دخول الجراثيم، إذا كان عليك تعديل قناعك أو لمس وجهك، فيفضل استخدم معقم اليدين.

- استخدام المناديل أثناء العطس

استخدم دائما منديل لتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس، تخلص من المناديل المستعملة فى سلة المهملات وقم بتعقيم يديك على الفور.

- حافظ على رطوبة جسمك

اتباع نظام غذائى صحى متوازن غنى بالفيتامينات والمعادن يدعم جهاز المناعة لديك، كما أنه يحافظ على رطوبة جسمك بشكل دائما.

- ابق فى المنزل إذا كنت مريضا

إذا شعرت بوجود أعراض خفيفة، فتجنب استخدام وسائل النقل العام لمنع انتشار المرض للآخرين.