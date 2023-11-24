اليوم السابع
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نقابة التطبيقيين: الرئيس السيسى حقق إنجازات غير مسبوقة فى العصر الحديث

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:46 م
نقابة التطبيقيين: الرئيس السيسى حقق إنجازات غير مسبوقة فى العصر الحديث رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين
كتبت آية دعبس

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عقدت النقابة العامة للتطبيقيين، برئاسة المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين، مؤتمر " شارك " لرد الجميل ودعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة رئاسية أخرى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بمشاركة لفيف من الرموز المجتمعية الدينية والعلمية والنقابية، من بينهم: الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر، القمص باخوميوس القمص افرايم كاهن عن كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بهضبه الاهرام ، وممثلين عن نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدنى.

 

وشهد المؤتمر جوا من الحب والألفة والمودة، حيث تسابق الجميع فى التحدث عن الدور الشجاع الرائد للرئيس فى حماية الوطن وأبناء الوطن ونعمة الأمن والأمان والإنجازات التى تحققت فى الفترة الماضية والتى لم يسبق لها مثيل فى العصر الحديث وقدم جميع الحضور الدعم والتأييد للرئيس لاستحقاق انتخابي ودورة رئاسية جديدة.

 

كما أثنت نقابة التطبيقيين على مشروعات التنمية التى شهدتها الدولى خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن النقابة لديها وعى كبير بهذا الاستحقاق الدستورى، وأنه سيتم عمل الكثير من الندوات والفعاليات لتعزيز توعية المواطنين حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.







نقابة التطبيقيين

الانتخابات الرئاسية

دعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية

رمضان هلال



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