اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 09:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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موريتانيا تعرب عن بالغ تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الهدنة الإنسانية فى غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 09:38 م
موريتانيا تعرب عن بالغ تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الهدنة الإنسانية فى غزة تبادل الأسرى
أ ش أ

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عبرت موريتانيا عن بالغ تقديرها للجهود المصرية القطرية باتفاق الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة.

وأكد بيان رسمى موريتانيا نشر مساء اليوم الجمعة فى نواكشوط عن بالغ تقدير الحكومة الموريتانية للجهود الكبيرة التى بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز هذا الاتفاق الهام.


ورحب البيان باتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة الذى تم التوصل إليه يوم 22 نوفمبر 2023 بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين.


وأضاف البيان "نأمل أن يكون الاتفاق فاتحة خير تفضى إلى وقف تام لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى الشقيق، وضمان الدخول الفورى وغير المشروط للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وعودة المهجرين قسرا إلى ديارهم".


وجددت الحكومة الموريتانية بهذه المناسبة تمسكها بضرورة تضافر الجهود من أجل إيجاد حل سياسى عادل وشامل وسريع للقضية الفلسطينية يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تنفيذا للمبادرة العربية وحل الدولتين ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.







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