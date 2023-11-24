ملك سليمان.. الأسيرة المحررة في أحضان والدتها بعد اعتقال 8 سنوات.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

لحظات إنسانية صعبة ومؤثرة عاشتها أفراد أسرة الأسيرة الفلسطينية المحررة ملك سليمان، بعد اعتقال دام لمدة ثماني سنوات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو تداوله العديد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لدخول الأسيرة المحررة على أسرتها واستقبال والدتها لها بالأحضان الشديدة فرحا بعودة ابنتها لبيتها وأسرتها بعد 8 سنوات من الاعتقال.

يا الله لحظات فرح مؤثرة جدا..



لقاء الأسيرة ملك سليمان من القدس بأمها بعد تحريرها على أيدي مجاهدي كتائب القسام والمقاومة بغزة.🇵🇸 pic.twitter.com/GqlulFRLx7 — غزه الان🇵🇸 (@1rro7y) November 24, 2023

ووصلت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إلى بلدة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة، حيث يبلغ عدد الدفعة الأولى من الأسرى المُحررين 39 فلسطينيًا من النساء والأطفال تحت سن 18 عاما.

ونشر، فى وقت سابق اليوم، نادى الأسير الفلسطينى وهيئة شؤون الأسرى قائمة بأسماء الـ 39 المُحررين وجميعهم من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس، فيما استقبل الفلسطينيون الأسرى المحررين بالاحتفالات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة الفلسطينية ملك سلمان عام 2016 أثناء تواجدها في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة وهي تحمل حقيبتها المدرسية وتعرضت حينها للضرب والتنكيل على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت محكمة الاحتلال الأسيرة بذريعة الضلوع في أعمال المقاومة، وأصدرت بحقها حكم جائر بالسجن لمدة عشر سنوات، وبعد الاستئناف تم تخفيض الحكم لتسع سنوات وقد تنقلت في عدة سجون، وتحدت ملك ألم الأَسر والظروف الصعبة وتمكنت من متابعة دراستها واجتازت الثانوية العامة.