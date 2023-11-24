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مصر تستجيب لعلاج طفل فلسطينى من غزة بعد مناشدته للرئيس.. فيديو

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:53 م
مصر تستجيب لعلاج طفل فلسطينى من غزة بعد مناشدته للرئيس.. فيديو الطفل الفلسطيني
كتب أحمد جمعة

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استجابت الدولة المصرية لمناشدة طفل فلسطيني يدعى إبراهيم الدهوك بعد إصابته في العدوان الاسرائيلي على غزة، حيث ناشد الطفل الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية لنقله للعلاج في مصر حتى لا يتعرض ذراعه للبتر. 

 
تحدث الطفل الفلسطيني في مناشدته التي نشرها أحد الصحفيين الفلسطينيين منذ أيام عن وضعه الصحى الصعب ورغبته في نقله من مستشفى القدس في غزة إلى مصر لتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن، ووجه رسالة باكيا: أنا مصاب من 32 يوما ولا يزال جرحي ينزف والأطباء في مستشفى القدس بذلوا ما في وسعهم لإنقاذى لكن أنا احتاج للعلاج في مصر كي لا يتم بتر ذراعي حال عدم نقلي للعلاج بالخارج خلال 48 ساعة ولن اتمكن من تركيب طرف صناعى مستقبلا. 
 
 
ونشر الصحفى الفلسطينى فيديو صباح اليوم الجمعة يوثق عملية نقل الطفل الفلسطيني إبراهيم دهوك عبر سيارة إسعاف لتلقى العلاج فى مصر خلال الفترة المقبلة.






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