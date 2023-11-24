اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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دفع الفلسطينيين خارج غزة أمر لن نقبله..

رسائل الرئيس السيسى خلال لقائه وزيرى خارجية إسبانيا وبلجيكا.. إنفوجراف

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:04 م
رسائل الرئيس السيسى خلال لقائه وزيرى خارجية إسبانيا وبلجيكا.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا، أشكركم على مواقفكم إزاء التطورات التى تحدث فى قطاع غزة وتناولت المباحثات فيما يتعلق بالتطورات فى القطاع من مواجهات عسكرية والإجراءات التى نحتاج فيها التحرك بفاعلية أكثر.

 
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
 
لا لتهجير الفلسطينيين
لا لتهجير الفلسطينيين
نحتاج لإدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان يحتاجون لكل شىء من مياه وأغذية ومواد طبية.
 
نتحدث اليوم عن هدنة مؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس وأيضا إدخال المزيد من المساعدات.
 
معبر رفح لم ولن يغلق لدخول المساعدات والرهائن والأسرى والجنسيات التى عملنا على خروجها من قطاع غزة.
 
لم نعطل خروج الرهائن والأمر كان متربطا بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلى.
 
دفع الفلسطينيين للهروب خارج قطاع غزة أمر خطير لن نقبل به.
 
الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع وتم تأكيد الأمر مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا.
 
استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس عندهم مشاكل أمنية فى بلادهم فى سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق لكن القطاع أمر مختلف خالص، ولن نسمح بالتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.
 
70% من الضحايا المدنيين فى قطاع غزة من الأطفال والنساء.
 
نستهدف احتواء التصعيد فى قطاع غزة وتوفير المساعدات.
 
نؤكد على أهمية وجود مناطق آمنة وسط وشمال قطاع غزة.






الرئيس عبد الفتاح السيسى

وزير خارجية إسبانيا

وزير خارجية بلجيكا

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السيسى

غزة



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