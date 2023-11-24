اليوم السابع
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مصرع شاب إثر إصطدام ميكروباص بدراجته النارية في الدقهلية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:18 م
مصرع شاب إثر إصطدام ميكروباص بدراجته النارية في الدقهلية إسعاف- أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية وميكروباص، على طريق دكرنس محلة الدمنة، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بتسليمه لذويه لدفنه.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بمصرع شاب في حادث تصادم على طريق محلة الدمنة. 
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى حسام السعيد محمود راشد، مقيم بقرية القباب الصغرى بمركز دكرنس، وذلك بعدما اصطدم بميكروباص بالمواجهة أثناء استقلاله دراجة نارية. 
 
وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي أمرت بتسليمه لذويه لدفنه. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







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