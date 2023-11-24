إصابة 12 في حادث تصادم بطريق بحيرة قارون فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم وقع بين "توك توك" وسيارة ميكروباص على الطريق السياحي لبحيرة قارون بدائرة مركز إبشواي، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، بين توكتوك وسيارة ميكروباص، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث وتبين إصابة 12 شخصا بكسور وجروح مختلفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.