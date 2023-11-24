مسؤولون أمريكيون: مرور اليوم الأول من الهدنة بسلام يمهد الطريق لاستكمالها

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن مسؤولين أمريكيون قالت إن مرور اليوم الأول من الهدنة بسلام يمهد الطريق لاستكمال بنودها خلال الأيام المقبلة، وأن مسؤولون بالبيت الأبيض تابعوا عمليات تبادل الأسري والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.