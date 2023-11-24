اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا بالعريش

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:52 م
محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا بالعريش جانب من اللقاء
العريش - محمد حسين

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استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، كلا من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، "ألكسندر دى كرو" رئيس وزراء بلجيكا، في مطار العريش الدولي، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
 
 
وأكد المحافظ علي وصول رئيسي وزراء أسبانيا "رئاسة الاتحاد الأوروبي" وبلجيكا "الرئاسة المقبلة"، علي متن طائرة قادمة من مطار القاهرة، وذلك بعد لقائهما الرئيس السيسي وعقد مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع فى قطاع غزة.
 
واستعرض المحافظ الجهود التى تقوم بها مصر من أجل الاشقاء الفلسطينيين وإيقاف الحرب على قطاع غزة، واستقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية وادخالها الي قطاع غزة، بجانب استقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.
 
 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا بالعريش
وصول رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا بالعريش

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا
لحظة وصول رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا

 







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العريش

بلجيكا

سيناء




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