مبيعات أكبر 7 شركات عقارية بالبورصة تقترب من 200 مليار جنيه خلال 9 شهور

كتب هانى الحوتى

حققت أكبر 7 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية، مبيعات تعاقدية بلغت 193.7 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 72.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة تحوط المواطنين من انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، ونجاح الشركات في جذب مبيعات من المصريين المقيمين بالخارج، وكذلك من العرب، وجاء ترتيب المبيعات-وفقًا لنتائج أعمال الشركات للبورصة- كالتالي:



طلعت مصطفى القابضة حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية تعاقدية بلغت 93.14 مليار جنيه، مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها مبلغ 60.66 مليار جنيه مقابل 21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 189%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 32.47 مليار جنيه.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 123 مليار جنيه في 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 76%.



بالم هيلز للتعمير سجلت شركة بالم هيلز للتعمير مبيعات بلغت 35 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 مقارنة بمبيعات بقيمة 17.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي بزيادة قدرها 100% على أساس سنوي، وتصدر مشروع "باديا" المبيعات محققًا 15 مليار جنيه بنسبة نمو 257% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم وغير المباعة 3 مليارات جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وأتمت الشركة أعمال التشييد والبناء لإجمالي 1050 وحدة سكنية وتجارية في مناطق قابلة للمعيشة بالعديد من مشروعاتها.



السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مبيعات تعاقدية بلغت 19.8 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بـ11.8 مليار جنيه بنسبة نمو 67%، واستحوذت مشروعات "سوديك" في منطقة القاهرة إلى 28% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال هذه الفترة، وساهمت مشروعات "سوديك" في منطقة غرب القاهرة بنسبة 52% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، وأخيرًا مشروع "June" في الساحل الشمالي بنسبة 20%.

وبلغ حجم إلغاء المبيعات 995 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، وهو ما يمثل 5% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة مقارنة بإلغاءات وصلت إلى 8% وتم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022.



مدينة مصر سجلت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مبيعات تعاقدية بلغت 14.9 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 121.9% بسبب إطلاق مشروعات جديدة وارتفاع معدل مبيعات الوحدات، وبلغت مبيعات شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري، اللتان استحوذت عليها مدينة مصر مؤخرًا 2.2 مليار جنيه، وخلال الربع الثالث بلغت المبيعات التعاقدية 9.6 مليار جنيه بنسبة نمو 192.4%.



بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية حققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية مبيعات تعاقدية بلغت 14 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مقسمة بين 11.2 مليار جنيه مبيعات لمشاريع القاهرة، و2.9 مليار جنيه مبيعات للمشروعات الساحلية.

وترى شركة بايونيرز، أن قطاع العقارات يشهد معدلات طلب مرتفعة حتى الآن نظرًا لوجود فجوة بين العرض والطلب في السوق المصري، وبسبب اتخاذ أغلبية الأفراد العقار كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم في هذه المرحلة.



أوراسكوم للتنمية مصر سجلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، مبيعات عقارية خلال التسعة أشهر من عام 2023 بلغت 13.1 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 89% عن نفس الفترة من عام 2022، وفي الربع الثالث وحده حققت الشركة مبيعات 5.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 115%، وهي أعلي مبيعات ربع سنوية محققة في تاريخ الشركة.

وارتفعت المبيعات العقارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، نتيجة زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة، وزاد متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 76.1%، وفي O West بنسبة 49.1%، وأخيرًا مكادي هايتس بنسبة 26.9% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2022.



المطورون العرب القابضة سجلت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 3.818 مليار جنيه- وهي أعلى قيمة مبيعات حققتها الشركة في هذه الفترة منذ تأسيسها- مقابل 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 274%، وفي الربع الثالث وحده حققت الشركة 1.355 مليار جنيه مقارنة مع 498 مليون جنيه بنسبة نمو 272%.

واستطاعت شركة المطورون العرب القابضة، بيع عدد 532 مليون وحدة سكنية خلال الربع الثالث من عام 2023 محققة مبيعات بلغت 1.355 مليار جنيه بإجمالي مساحة حوالي 54.7 ألف متر مربع مقابل عدد 361 وحدة بمبلغ 498 مليون جنيه بإجمالي مساحة حوالي 19.5 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.