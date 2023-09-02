من 40 إلى 102 مليار جنيه.. نمو مبيعات 6 شركات عقارية بالبورصة خلال 6 أشهر

كتب هانى الحوتى

كشفت النتائج المالية لأكبر 6 شركات عقارية مقيدة بالبورصة المصرية، عن نمو المبيعات التعاقدية خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 102.12 مليار جنيه مقابل 40.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وضمت القائمة:

طلعت مصطفى حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 51.35 مليار جنيه مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها 32.88 مليار جنيه، محطمة بذلك رقم مبيعاتها المحقق في النصف المقارنة بعام 2022، والبالغ 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 191%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 18.47 مليار جنيه.



بالم هيلز وكشف النتائج المالية لشركة بالم هيلز للتعمير، عن تحقيق الشركة مبيعات جديدة بلغت 19.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 متجاوزة مستوى المبيعات المحققة خلال فترة المقارنة من العام الماضي، والبالغ 10.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 84% على أساس سنوي.

وحلت مدينة باديا في صدارة المبيعات محققة 10.1 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 229%، وذلك نتيجة لبيع 902 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 667 وحدة مباعة في العام الماضي، وحقق مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة، نموًا في قيمة المبيعات الجديدة بلغت 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023.



بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية حققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مبيعات تعاقدية بلغت 10.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بمشروعاتها المختلفة سواء داخل القاهرة أو المشاريع الساحلية مقابل 3.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وتضم محفظة مشروعات الشركة The Brooks ويقام على مساحة 200 فدان بالقاهرة الجديدة، ومشروع Stone بالقاهرة الجديدة على مساحة 2 مليون متر، ومشروع Telal East على مساحة 184 فدانًا، ومشروع آخر بنفس الاسم في الساحل الشمالي.

سوديك حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، مبيعات بلغت 8.17 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 من بيع 674 وحدة بنسبة زيادة 22% مقارنة بإجمالي مبيعات متعاقد عليها خلال النصف الأول من عام 2022 والتي بلغت 6.67 مليار جنيه، وأرجعت الشركة الزيادة في المبيعات المتعاقد عليها للطلب القوي على المشروعات الجديدة والوحدات الجاهزة للتسليم في جميع مشروعات الشركة خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من الزيادات في أسعار البيع نتيجة التضخم الذي تشهده البلاد.

وبلغت المبيعات الملغاة 816 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 وهو ما يمثل 10% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، وهي نفس نسبة إلغاء المبيعات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022، بما يتيح للشركة إعادة بيع هذه الوحدات بأسعار السوق الحالية، وبالتالي زيادة هوامش الربح وإجمالي إيرادات المبيعات.



أوراسكوم للتنمية مصر ارتفعت مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إلى 7.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو 60%، وهي أعلى مبيعات نصف سنوية محقة في تاريخ الشركة، نتيجة زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة.

واحتلت O west المرتبة الأولى في المبيعات العقارية الجديدة خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 47.5% من المبيعات، تليها الجونة بنسبة 38.5%، ثم مكادي هايتش بنسبة 14%، وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات، وارتفع متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 82.1%، وفي O West بنسبة 43.8%، ومكادي هايتس بنسبة 19%.