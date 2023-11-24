اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 07:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مبادرة تخفيض الأسعار تخفف عن أهالى أسوان.. ضخ كميات من السكر وشوادر لحوم بلدية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 07:00 م
مبادرة تخفيض الأسعار تخفف عن أهالى أسوان.. ضخ كميات من السكر وشوادر لحوم بلدية مبادرة تخفيض الأسعار
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسعى الأجهزة المعنية، بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة متواصلة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التأكد من تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.
 
 
وفي محافظة أسوان، تواصل الأجهزة التتفيذية المرور الميدانى لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها من أجل التخفيف عن كاهل الأهالى والمواطنين وسد إحتياجاتهم بالشكل المطلوب، مما لاقى ترحيبا كبير من مواطنى أسوان، نظرا لانخفاض الأسعار وحدوث وفرة كبيرة فى معروض السلع الاستراتيجية خاصة السكر الأرز والزيت وباقى السلع كالمكرونة والسمن الصناعى.
 
 
ويتم تنظيم حملات للمرور الميدانى وبمشاركة مسئولى جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية حيث يتم تفقد المحلات التجارية والسوبر ماركت،  للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين بأنحاء محافظة أسوان.
 
ووفقاً للمبادرة الرئاسية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك تم تنظيم حملات تموينية إستهدفت السوق الأسبوعية بالقري بمراكز محافظة أسوان، وأيضاً محطات تزويد الوقود ، والسوبر ماركت ، حيث تم التأكد من ضبط الأسعار، والمرور على مختلف المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية اللازمة دون إستثناء، مع الإطمئنان على وجود إنخفاض بالأسعار وخاصة السلع الـ 7 المحددة.  
 
واستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين، فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بالمجمع الإستهلاكى بمدينة إدفو للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مخفضة، موجهاً إلى التنسيق مع مصنع سكر إدفو لزيادة ضخ كميات من السكر لتوفير هذه السلعة الحيوية، والتى تأتى ضمن مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميدانى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية، مكلفاً بضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.
 
 
 
IMG-20231025-WA0000
IMG-20231025-WA0000

IMG-20231025-WA0001
IMG-20231025-WA0001

IMG-20231025-WA0002
IMG-20231025-WA0002

IMG-20231026-WA0002
IMG-20231026-WA0002

IMG-20231026-WA0003
IMG-20231026-WA0003

IMG-20231026-WA0016
IMG-20231026-WA0016

IMG-20231026-WA0017
IMG-20231026-WA0017

IMG-20231026-WA0018
IMG-20231026-WA0018

IMG-20231026-WA0019
IMG-20231026-WA0019

IMG-20231026-WA0020
IMG-20231026-WA0020

 







اخبار المحافظات

اخبار اسوان

سلع غذائيه

اسوان

اسعار السلع

محافظ اسوان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة