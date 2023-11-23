محافظ المنيا: وزعنا 68 ألف كرتونة سلع غذائية مدعمة بـ100 جنيه حتى الآن

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة .



وأشار المحافظ أن الاجتماع ناقش متابعة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، إلى جانب الرقابة على الأسواق بالتعاون بين كافة الجهات المعنية.



وأوضح المحافظ أن المنيا نجحت في توزيع شنط و كراتين غذائية مدعمة على المواطنين بسعر 100 جنيه للكرتونة، حيث تم توزيع 68 ألف كرتونة وتمضى المحافظة قدما في توزيع 20 ألف كرتونة أخرى، فضلا عن توفير كافة السلع داخل المنافذ وعددها 94 منفذا على مستوى مراكز المحافظة، إلى جانب المنافذ المتحركة التي تجوب القرى بمراكز المحافظة، كما يجرى ضخ كميات إضافية من السكر بسعر 27 للكيلو فى المنافذ وسلاسل المحلات التجارية داخل المبادرة.



وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في المعارض والمنافذ والشوادر في مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15 % إلى 25%.



ومن جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصرى وتوفير السلع ووجود رصيد مطمئن منها دون التأثر بالأزمات العالمية، مشيرا إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية في مختلف المحافظات من خلال غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم.