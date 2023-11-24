لو بتعانى من الإمساك احذر أضرار كثرة الملينات.. بدائل طبيعية

كتبت فاطمة ياسر



قال الدكتور محمد وجيه استشاري الجهاز الهضمي والكبد في كلية طب أسيوط، إن هناك بعض الأشخاص يلجأون لتناول الملينات عندما يعانون من الإمساك لعدة أيام وليس فى هذا ضرر، ولكن الإفراط وكثر استخدامها واعتياد الجسم على تناولها يعد من الأمور المسببة لتعرض الشخص للعديد من المشكلات الصحية.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي أن الإسراف في تناول الملينات يتسبب في تعرض الجهاز الهضمي لكثرة الغازات، والإسهال، وعدم الشعور بالراحة، والتعرض لاضطرابات في القولون.



كما أشار وجيه، إلى أن الإسراف في تناول الملينات يعد من الأمور المسببة للإصابة بالجفاف، لأنه في حالة تناولها بكثرة يتعرض الشخص للإسهال الذي يعرض الشخص للجفاف الشديد نتيجة لفقدان الجسم جميع العناصر الغذائية والماء داخل الجسم، ويصبح الشخص يعاني من أعراض كثيرة ومنها عدم القدرة على التبول، والدوخة والعطش، وكثرة التعرض للهبوط.



وأوضح أن كثرة الملينات تتسبب أيضا في تعرض الجسم لفقدان العديد من العناصر الغذائية المختلفة، كالبوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، عند فقدان الجسم لهذه العناصر الغذائية المهمة يتعرض لزيادة ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم.



وأخيرا، أكد استشاري الجهاز الهضمي، أن الإسراف في تناول الملينات يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، بسبب تركيز المواد الكيميائية في البول، الذي يتسبب في تهيج مجري البول، ويصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوي البكتيرية.



ونصح وجيه الأشخاص الذين يعانون من الإمساك، بعدم الإسراف في تناول الملينات واستبداله بحيل طبيعية، كتناول القراصيا مع الحليب، والسلطة الخضراء تعتبر كنزا في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي والحد من الإصابة بالإمساك، كثرة تناول الأطعمة الغنية بالألياف.