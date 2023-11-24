كلية الزراعة جامعة بنى سويف تستخدم النانو تكنولوجى في تحسين الإنتاج (صور)

بنى سويف - هانى فتحى

تمتلك جامعة بنى سويف 13 وحدة إنتاجية داخل مركز البحوث والمنتجات الزراعية بكلية الزراعة، والتى تساهم فى توفير تلك المنتجات بأسعار رمزية وكتشجيع للطلاب من خلال تسويق منتجاتهم، ويتم الاستفادة من تلك المنتجات التى يتم إنتاجها داخل الكلية بعمل منفذ للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين داخل محافظة بنى سويف.

وفى السياق، قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن كلية الزراعة تمتلك مركز البحوث، والذى يهدف إلى ربط التعليم الجامعى وحاجات المجتمع لتنمية الإنتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى والداجنى وتطويره عن طريق تحقيق أهدافه من أهمها إجراء التجارب والبحوث الزراعية التطبيقية .

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن المركز يحتوى على وحدة إنتاج العسل ومنتجاته وغذاء الملكات وتصنيع الخلايا، ووحدة تطبيق وسائل الاستشعار عن بعد والـ gs ودراسة الموارد الأرضية والمائية للأغراض الزراعية، ووحدة إنتاج الشتلات وزراعة الأسمدة وتطوير الحدائق، ووحدة التكنولوجيا الحيوية والتسميد الحيوى وإنتاج مركبات حيوية، واستخدام النانو تكنولوجى فى مجال الزراعة، ووحدة إنتاج المنظفات، ووحدة إنتاج عيش الغراب، ووحدة المكافحة.

وأشار إلى أن المركز يحتوى أيضا على وحدة الاستشارات الفنية، وإنتاج المحاصيل "الحبوب والفول وخلافه"، ووحدة إنتاج البساتين "الخضروات والفاكهة بأنواعها ونباتات الزينة، ووحدة الإنتاج الحيوانى والدواجن منها إنتاج ماشية اللحوم والأغنام والماعز والدواجن، وكذلك البيض واللحوم والأرانب، ووحدة تكنولوجيا الصناعات الغذائية والألبان "الأطعمة المجمدة والمربى والمخللات والمشروبات ومنتجات الألبان والمخبوزات، ووحدة المنظفات ووحدة العسل، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً بيع شتلات الخضروات والفاكهة وأشجار الزينة.



شتلات كلية زراعة بنى سويف



مركز البحوث بكلية زراعة بنى سويف