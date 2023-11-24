اليوم السابع
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قومى المرأة بالشرقية: توعية 27 ألف سيدة ورجل بالقرى والنجوع بخطورة ختان الإناث

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:00 ص
قومى المرأة بالشرقية: توعية 27 ألف سيدة ورجل بالقرى والنجوع بخطورة ختان الإناث فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"
الشرقية-فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، استمرار إطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وذلك بقرى المحافظة وقرى حياة كريمة،وذلك يأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وتابعت ل" اليوم السابع" أن الحملة استهدفت المواطنين بقرى العديد من مراكز المحافظة، بإجمالى 5400 زيارة مستهدفة 27 الف سيدة ورجل وطفل، وشارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

وأشارت مقرر الفرع،إلى أن الحملة تركز على قضية مناهضة الختان وإزالة ما ارتبط الأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة ، وكذلك نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية.

 

 

 







قومى المرأة بالشرقية

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الشرقية




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