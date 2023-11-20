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قومي المرأة بالشرقية: تدريب للسيدات بقرى حياة كريمة على التثقيف المالى

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 11:00 م
قومي المرأة بالشرقية: تدريب للسيدات بقرى حياة كريمة على التثقيف المالى تدريب عدد من السيدات بقرى ونجوع محافظة الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن فرع المجلس يواصل يوميا فعاليات تدريب عدد من السيدات بقرى ونجوع محافظة الشرقية، على التثقيف المالي الدورة العشرين، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة.

وتابعت مقررة فرع المجلس القومى للمراة، لـ"اليوم السابع" أن التدريب يتم بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وتم استهداف عدد 35 سيدة وذلك بقرية كفر مسلم مركز أبوحماد، فى فعاليات اليوم الأول للتدريب، ضمن خطة تم إعدادها لتدريب عدد من السيدات بقرى أخرى بحيث تستفيد أكبر عدد منهن بالتدريب.

وأضافت مقررة الشرقية، أن التدريب يهدف إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية اعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القروض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

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جانب من التدريب

 

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برنامج التثقيف المالى 






قومى المراة بالشرقية

تدريب السيدات على التثقيف المالى

قرى حياة كريمة

المشروع القومى للاسرة المصرية



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