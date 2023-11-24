قطار المحاكمات × أسبوع.. الحكم على حمو بيكا لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة

كتب أحمد إسماعيل

تشهد أروقة محاكم الجنح والجنايات والنقض خلال الأسبوع المقبل، نظر العديد من القضايا المهمة ومنها الحكم فى استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات في واقعة مصرع جاره مدير بنك بسبب عقر كلب ، فيما تحدد محكمة جنح العطارين مصير حمو بيكا لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة، فضلا عن الفصل في واقعة النصب على أحمد حسن لاعب المنتخب الأسبق.

محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم"

تستكمل الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر السبت برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم".

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب لدفاعه عن شقيقته

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الاحد محاكمة عاطلين، بتهمة قتل شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته.

كشفت التحقيقات، عن وقوع مشاجرة بأحد الشوارع، مما أسفر عن مقتل شخص، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنات، واستمعث جهات التحقيق لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدى لفظيا على شقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محاكمة المتهم بقتل زوج عمته بإمبابة بسبب خلافات مالية

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، الاثنين محاكمة فني تكييف وتبريد، لاتهامه بقتل زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة إمبابة على مبلغ مالي 7 آلاف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "م. ح"، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 قتل عمدا زوج عمته المجني عليه "محمد. أ" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة ضربات استقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

تابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو عدم عثوره على أي أموال داخل المسكن.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الحكم فى استئناف زوج مذيعة على حبسه بمصرع جاره ضحية عقر كلب

تصدر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الثلاثاء حكمها في استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، قد حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا من المتهم " م. ى "- والمتهمة " س. ز" الخادمة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

الحكم فى واقعة النصب على أحمد حسن لاعب المنتخب السابق بالإسكندرية

تصدر محكمة جنح الرمل بمجمع محاكم محمد كريم في الاسكندرية، الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 15175 لسنة 2023 جنح الرمل أول، والمقامة من أحمد حسن كابتن منتخب مصر لكرة القدم الأسبق، ضد المتهم " ج.م ف" صاحب شركة مقاولات ، بتهمة الامتناع عن تسليم وحدة عقارية تجارية.

سماع المرافعات فى طعون المتهمين فى خلية حلوان الإرهابية

تستمع محكمة النقض، لمرافعة الدفاع فى الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا خلية حلوان الإرهابية على أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين.

الحكم على حمو بيكا لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة وتغيير لونها