قافلة مساعدات من مصر والجامعة العربية تصل غزة عبر معبر رفح

بيشوى رمزى

قام وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعى فى مصر بايصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية المقرة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وذلك مواصلة لجهود جامعة الدول العربية وتنفيذاً لتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أن وفدا رفيع المستوى برئاستها وعضوية عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للجامعة العربية من الوزراء المفوضين والمستشارين مسؤولي الأمانات الفنية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، قام اليوم برفقة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الجمعة بايصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية المقرة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وذلك مواصلة لجهود جامعة الدول العربية وتنفيذاً لتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط.

ووجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح لها اليوم الشكر إلى نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على مبادرتها لإيصال تلك المساعدات لقطاع غزة مع وفد جامعة الدول العربية الذي يأتي تأكيداً على الاهتمام المصري بدعم العمل الاجتماعي الإنساني العربي المشترك، ومواصلة للجهود المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى تفضل الوزيرة أيضاً بمشاركة وفد جامعة الدول العربية بإعداد وتجهيز قافلة المساعدات من مقر الهلال الأحمر المصري يوم 16 نوفمبر الجاري، مشيدة بالدور الهام للهلال الأحمر المصري في تجهيز وإعداد القوافل الإنسانية والعمل على مدار الساعة لتجهيز وإيصال المساعدات.

كما قام وفد جامعة الدول العربية بالتعاون مع الوزيرة نيفين القباج بمتابعة إجراءات إيصال قافلة المساعدات من معبر رفح، والقيام بزيارة للجرحى في مستشفى العريش، تعبيراً عن التضامن الكامل مع أهالي قطاع غزة.

وأعربت "أبو غزالة" عن حزنها العميق لما وصل إليه الحال في قطاع غزة، والذي وصفته "بأنه يتعدى أي كارثة إنسانية شهدها التاريخ"،إضافة إلى الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب ،مشيرة الى أن العالم شهد دمارا شاملا للبنية التحتية وتوقفا شبه الكامل للحياة في القطاع ،مؤكدة على ضرورة استمرار إيصال المساعدات لأهالي غزة قدر الإمكان.

ودعت"أبو غزالة" إلى حتمية فصل السياسة عن العمل الإنساني، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للحياة، وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكافة المبادئ والأعراف، ووفقاً للكتب السماوية.

وشددت أبو غزالة، فى تصريحات صحفية خلال زيارتها الى معبر رفح "'على مواصلة جامعة الدول العربية من خلال قطاعها الاجتماعي العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، معربة عن أملها في التوقف الكامل والشامل للعدوان الإسرائيل على القطاع، وتوقف هذه المأساة الإنسانية والنزيف المستمر.