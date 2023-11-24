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القاهرة الإخبارية: انتشال عشرات الشهداء بشارع صلاح الدين فى غزة مع بدء الهدنة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:33 م
القاهرة الإخبارية: انتشال عشرات الشهداء بشارع صلاح الدين فى غزة مع بدء الهدنة الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بانتشال عشرات الشهداء من شارع صلاح الدين، وعدد من المناطق في قطاع غزة مع بدء الهدنة، وتحدثت الفصائل الفلسطينية عن التزامهم وقف عملياتهم العسكرية والصاروخية خلال الهدنة ما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي.







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