القاهرة الإخبارية: انتشال عشرات الشهداء بشارع صلاح الدين فى غزة مع بدء الهدنة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بانتشال عشرات الشهداء من شارع صلاح الدين، وعدد من المناطق في قطاع غزة مع بدء الهدنة، وتحدثت الفصائل الفلسطينية عن التزامهم وقف عملياتهم العسكرية والصاروخية خلال الهدنة ما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي.
القاهرة الإخبارية: انتشال عشرات الشهداء بشارع صلاح الدين فى غزة مع بدء الهدنةالجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:33 م
الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان
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