القاهرة الإخبارية: انتشال عشرات الشهداء بشارع صلاح الدين فى غزة مع بدء الهدنة

كتب محمد شعلان

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بانتشال عشرات الشهداء من شارع صلاح الدين، وعدد من المناطق في قطاع غزة مع بدء الهدنة، وتحدثت الفصائل الفلسطينية عن التزامهم وقف عملياتهم العسكرية والصاروخية خلال الهدنة ما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي.