عضو بالبرلمان الأوروبى يقدم دعوى ضد إسرائيل بالجنائية الدولية: حان وقت دفع الثمن

كتب محمد تهامى زكى

قدم الإسباني مانو بينيدا، عضو البرلمان الأوروبي، ملفا كاملا للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، يتضمن كافة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في غزة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تمر الإبادة الجماعية لغزة دون عقاب وحان الوقت لنتنياهو وبقية شركائه أن يدفعوا ثمن جرائمهم.

وقال بينيدا، عبر تغريدة له عبر منصة X، إنه في لاهاي في المحكمة الجنائية الدولية لتسليم مكتب المدعي العام ملفا يتضمن كافة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام الإسرائيلي في فلسطين، مشيرا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى للشروع في إجراء قد يضع نتنياهو وشركائه في قفص الاتهام.

وأضاف بينيدا، أنه باعتباره عضوًا في البرلمان الأوروبي وسفيرًا للحملة العالمية لعودة الشعب الفلسطيني، فإننا نبدأ هذا الإجراء بتصميم على عدم التوقف حتى يدفع المذنبون ثمن جرائمهم، مؤكدا أنه لا يمكن أن تمر الإبادة الجماعية في غزة دون عقاب، وقد حان الوقت لنتنياهو وبقية شركائه دفع ثمن جرائمهم.



