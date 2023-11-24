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طيران الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من جنوبى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 07:27 ص
طيران الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من جنوبى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة طيران الاحتلال - ارشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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انسحبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بالكامل من أجواء المناطق الجنوبية في قطاع غزة بعد دخول الهدنة المؤقتة حيذ التنفيذ، وفق ما نشرته "القاهرة الإخبارية".

وقبل سريان الهدنة أسقطت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحذر الجيش الإسرائيلي سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه لأنحاء غزة قبل ساعات قليلة من سريان الهدنة المؤقتة في القطاع.

وشهد مخيم جباليا شمالي القطاع، والنصيرات في الوسط، وخان يونس ورفح في الجنوب قصفا مكثفا أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى استهداف مستشفيات عدة.

 







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