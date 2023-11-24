شينخوا الصينية تبرز خطاب السيسى: أكد مجددا أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر

كتبت ريم عبد الحميد

أبرزت وكالة الأنباء الصينية شينخوا خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ألقاه أمس الخميس فى احتفالية "تحيا مصر تحيا فلسطين"، وقالت إنه أكد مجددا على أن تهجير الفلسطينيين يعد خطا أحمر، والذى لن تقبل أو تسمح به مصر.

وذكرت الوكالة أن الرئيس السيسى كرر فى خطابه، الذى جاء فى فعالية لدعم فلسطين فى استاد القاهرة الدولى، رفض إعادة توطين الفلسطينيين فى مصر أو الاردن.. وأبرزت قوله إن القضية الفلسطينية تواجه منعطفا حساسا وخطيرا للغاية فى ضوء التصعيد غير الإنسانى وغير المحسوب، والذى استخدم العقاب الجماعى والقتل الجماعى وتهجير الشعب الفلسطينى والاستيلاء على الأرض.

كما سلطت الوكالة الصينية الضوء على توجيه الرئيس السيسى الشكر لكل الدول للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإجراء محادثات لتسوية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ألقى كلمة قوية فى فعالية تحيا مصر – تحيا فلسطين، قال فيها: "إننا عاقدون العزم على المضى قدما، فى مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطينى التاريخية، وقابضين على أمننا القومى المقدس نبذل من أجل ذلك الجهد والدم متحلين بقوة الحكمة، وحكمة القوة، نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية، تشعلها أصوات متطرفة، تناست أن اسم الله العدل، يجمع البشر من كل لون ودين وجنس وأن السلام هو خيار الإنسانية، ولو ظن أعداؤها غير ذلك.