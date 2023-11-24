شاهد لحظة استلام مصر 24 محتجزا بغزة من الصليب الأحمر عبر معبر رفح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لحظة استلام مصر 24 محتجزا بـ غزة من الصليب الأحمر عبر معبر رفح.
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
لحظة استلام #مصر 24 محتجزا بـ #غزة من #الصليب_الأحمر عبر معبر #رفح #تضامنا_مع_فلسطين #من_غزة_هنا_القاهرة #غزة #فلسطين#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/RQtQGF0ShY— AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 24, 2023
وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.
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