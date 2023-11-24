سوء التغذية عند الأطفال وكيفية الوقاية منه

كتبت فاطمة ياسر

الاهتمام بتغذية الطفل من أهم الحيل التى يتبعها الآباء، لبقاء أطفالهم بصحة جيدة بدون أمراض، لأن تعرضهم لسوء التغذية يعد من الأمور المسببة لإصابتهم بالأمراض المختلفة، ومنها تأثير علي النمو.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع timesofindia سنتعرف على أبرز العناصر الغذائية التى يحتاجها الطفل، وتحميه من الإصابة بنقص التغذية، ومنها..

- الحديد

يعتبر البطل الصامت في الحفاظ على وظائف الجسم، كما أن له دورا مهم فى نقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم، ويعتبر من أهم العناصر الغذائية للطفل، للحفاظ على جسمه وحمايته من الأمراض، لذا يمكنك تقديم الفاصوليا، واللحوم الحمراء، وعصير البنجر، والعسل الأسود، فجميعها أطعمة غنية به.

- فيتامين د

من أهم الفيتامينات لنمو العظام وتقوية الجهاز المناعي، وأيضا يحافظ على صحة القلب، ويحتاج الطفل الرضيع لـ400 وحدة يوميا منه، عن طريق الأطعمة الغنية به، أو المكملات الغذائية، من خلال التركيبة أو المكملات الغذائية، كما يحتاج الأطفال الأكبر إلى كمية أكبر وهى 600 وحدة، ومن الأطعمة الغنية به الأسماك والحليب والبيض، والحبوب.

- الزنك

يعتبر المعدن المهم الذى يحتاجه الجسم لتقوية المناعة والوظائف الإدراكية، لذا يجب الاهتمام بإمداده للطفل عن طريق تناوله لبعض الأغذية مثل اللحوم، والألبان والمكسرات والحبوب الكاملة.

- الكالسيوم

بناء عظام قوية خلال مرحلة الطفولة من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة عظام جسمك، لذا يجب إمداد الجسم بالأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم، مثل والأسماك، فجميعها أطعمة مهمة وغذائية رائعة وتمد جسم الشخص بالعديد من العناصر الغذائية.

- فيتامين ب 12

يعتبر البطل المجهول الذى يقوى خلايا الدم الحمراء، ويمد الجسم بالطاقة، لذا عليك تناول اللحوم ومنتجات الألبان، فجميعها أطعمة تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بهذا العنصر المهم، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من نقص فيتامين ب 12 أو أولئك الذين يعانون من اضطرابات هضمية.