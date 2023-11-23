سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2730 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم 23 نوفمبر 2023 بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2730 جنيها الآن وقت صياغة هذه السطور وذلك مع تغيرات لحظية في سوريا ر الذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3120 جنيها.

عيار 21 يسجل 2730 جنيها .

عيار 18 يسجل 2340 جنيها.

عيار 14 يسجل 1820 جنيها.

الجنيه الذهب 21840 جنيها.



أسعار الذهب عالمياً ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين حيث وجد الدعم من ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية.

التوقعات وصلت إلى 100% أن البنك الفيدرالي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، وتضع احتمال بنسبة تزيد عند 50% أن يقوم البنك بخفض 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر مايو القادم.

ساعدت هذه التوقعات على دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الانخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% لتسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 4.381%، ومنذ بداية الأسبوع الجاري انخفضت العوائد بنسبة 0.6%.

وتراجع الدولار وعوائد السندات تدعم ارتفاع الذهب بشكل مباشر كون الاستثمارات تخرج من الدولار وأسواق السندات لصالح أسواق الذهب. ولكن الفترة الحالية تشهد إقبال كبير في الأسواق المالية على الاستثمارات مرتفعة المخاطر مثل الأسهم الأمريكية.

وارتفع مؤشر S&P500 للأسهم الأمريكية منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7% ليسجل اعلى مستوى منذ 3 أشهر، في طريقه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، وهو الأمر الذي يقلل من الطلب على الذهب الذي يشهد انتعاش في أوقات البحث عن الملاذ الآمن.

ويعد هذا السبب الرئيسي وراء عدم قدرة الذهب على الارتفاع واختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والاستقرار فوقه ليستمر في الارتفاع وتسجيل مستهدفات الصعود عند 2020 و2050 والقمة التاريخية للذهب عند 2080 دولار للأونصة.