رفع 1998 طن قمامة و10 أطنان من تطهير الترع بـ14 مركزا ومدينة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدميةبالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت الحملات من رفع 1998طنا، خلال حملات النظافة وكنس الشوارع والميادين، ورفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة ب 14 مركزا ومدينة، كما جرى رفع 10 أطنان جراء تطهير ورد النيل، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة ال14، وجهاز النظافة بالمحافظة، ووجه محافظ كفر الشيخ بالمتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.



جانب من رفع القمامة



رفع المخلفات بدسوق