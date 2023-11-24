ذا هيل: ترامب لا يزال يتقدم على بايدن رغم أزماته الهائلة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إنه على الرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترامب يواجه 91 اتهاما فى أربع قضائية جنائية، وسبق أن خضع لمساءلة مرتين فى الكونجرس الأمريكى، بينما انقلب عدد من كبار مستشاريه السابقين إلى منتقدين له، فإن استطلاعات الرأى لا تزال تشير إلى تقدمه على منافسه المرجح فى سباق البيت الأبيض، الرئيس جو بايدن، فى الولايات الرئيسية وعلى الصعيد الوطنى.

ويشير العديد من الخبراء والمخططين الاسراتيجيين إلى أسباب عدة تبرر ما ترصده الاستطلاعات من استعداد العديد من الأمريكيين لمنح ترامب فرصة ثانية فى البيت الأبيض بالرغم من أزماته، بما فى ذلك استياء الناخبين من بايدن، لكنهم يعترفون أن الكثير يمكن أن يتغير لحين موعد الانتخابات، المقررة فى نوفمبر 2024.

وتقول سارة ماثيوز، التى سبق أن عملت فى حملة ترامب، ومتحدثة البيت الأبيض التى استقالت بعد أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021، إن كليهما، بايدن وترامب، مرشحان ضعيفان للغاية، لكنها تعتقد أن الناس ذاكرتها قصيرة، ونسوا مدى الفوضى التى كانت عليها سنوات ترامب فى الحكم.

وتشير ماثيوز إلى أن التضخم وعدم الاستقرار حول العالم والمخاوف المتعلقة بعمر بايدن من بين الأسباب التى تجعل الناخبين مترددين فى دعم الرئيس الحالى فى هذه المرحلة.

وكان استطلاع للرأى أجرته NBC وكشفت نتائجه هذا الأسبوع وجد أن ترامب يتفوق على بايدن بنسبة 46% إلى 44% بين الناخبين المسجلين، وكان هذا تحولا عما كان عليه الحال فى سبتمبر عندما كانت النسبة 46% لكليهما.

ويوضح الخبراء، أن موجة الاستطلاعات هى لمحة سريعة عما يشعر به الناخبون فى هذه اللحظة، وليس بالضرورة كيف سيصوتون بعد عام. وأشاروا إلى أن الأداء القوى لترامب أمام بايدن، ربما يكون على الأرجح انعكاسا للاستياء من الرئيس الحالى أكثر من إظهار الدعم لمرشح الحزب الجمهورى المحتمل.