خطيب المسجد الحرام: ‏اللهم كن لأهلنا وإخواننا فى غزة واحفظ المسجد الأقصى

إيمان حنا

قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي في خطبة، اليوم الجمعة، اللهم كن لأهلنا وإخواننا في ⁧‫غزة‬⁩، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين.

من جهةٍ أخرى ، أشار إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي؛ إلى أن الحكمة سمة من سمات الأنبياء والصالحين وهي تكسو صاحبها ثوب الوقار وتحفظه عما يورث الخزي والعار .

ومن ناحية أخرى، أوصى رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المسلمين بالدعاء لأهل فلسطين ، والأخذ بأسباب النصر المبين ليتحقق الظفر والتمكين، داعياً الأشقاء في فلسطين بقوله: "صبرا صبرا، وثباتا ثباتا، وكلنا أمل وتفاؤل واستبشار، ألا إن نصر الله قريب".

أضاف، أيها المؤمنون، إن من سنن الله -جل وعلا- أن جعل لكل شيء أسبابا ونتائج، وغايات ومباهج، وأمر عباده باتخاذ الأسباب، للوصول إلى أسمى الغايات: معاقد العزة والانتصارات، وإن من الواجب على أهل التوحيد والإيمان الآملين في تأييد القوي المنان، أن يتدرعوا بأسباب النصر والعزة والتمكين؛ ويأخذوا بها في كل مكان وحين، وإن من فضل الله سبحانه على عباده المؤمنين، أنه دلهم وأرشدهم إلى هذه الأسباب وبينها في كتابه الكريم والسنة النبوية المطهرة.