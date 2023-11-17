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فرنسا تشكر مصر على جهودها فى إيصال المساعدات لقطاع غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:17 م
فرنسا تشكر مصر على جهودها فى إيصال المساعدات لقطاع غزة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا،
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أنها بحثت مع وزير الخارجية سامح شكري، تعزيز التنسيق المشترك، وقدمت له الشكر على جهود مصر من أجل إيصال المساعدات لغزة.

وكتبت "كولونا" على إكس: تم بالفعل تسليم أكثر من 100 طن من الشحنات الإنسانية، ونحن نواصل جهودنا يجب أن تكون هناك هدنة فورية وزيادة المساعدات، والعمل دون تأخير بعد ذلك".

من ناحية أخرى، نددت فرنسا بشدة بالضربة التي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في غزة ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على الجميع

وشددت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في بيان على أن القانون الدولي الإنساني "ينص خصوصا على حماية المؤسسات الاستشفائية ويفرض على الدوام وفي كل مكان مبادئ واضحة للتمييز والتناسب والاحتراز"

تغريدة الخارجية الفرنسية
تغريدة الخارجية الفرنسية

 







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