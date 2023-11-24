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حملة مواطن فى أمريكا تعقد مؤتمرا الأحد لدعم الرئيس السيسى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:14 م
حملة مواطن فى أمريكا تعقد مؤتمرا الأحد لدعم الرئيس السيسى إيمان وهمان منسق حملة مواطن بولاية نيويورك
كتب محمود راغب

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تقيم حملة مواطن بأمريكا بعد غد الأحد مؤتمرا حاشدا يهدف إلى دعم الوطن وحث أبناء  الجالية المصرية بأمريكا على أهمية المشاركة فى  الانتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطني، واستحقاق دستورى.

 

وقالت إيمان وهمان منسق حملة مواطن بولاية نيويورك، أن أعضاء الحملة، منذ  أكثر من شهر ينظمون  فعاليات متتالية تهدف الحشد  للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة .

 

وأضافت أن حملة مواطن فى أمريكا قد وجهت الدعوة لرموز الجالية بمختلف الولايات الأمريكية للمشاركة في هذا المؤتمر الهام.

 

وأشارت منسق عام حملة مواطن في نيويورك، إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذا المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حضورا مميزا من ناحية وكبيرا من ناحية أخرى، مؤكدة أن أبناء الجالية المصرية في أمريكا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ولذلك فإنهم يدعمون بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى.







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