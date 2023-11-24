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نقابة الصناعات الغذائية تعقد مؤتمرا غدا لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:33 م
نقابة الصناعات الغذائية تعقد مؤتمرا غدا لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة الرئيس السيسى
كتبت آية دعبس

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أعلن خالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، إن النقابة ستعقد مؤتمرا عماليا حاشدا، غدا السبت، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح عيش، أن دعم السيسى فى الانتخابات، يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندا إلي برنامج إصلاح شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تضمنت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم، الصحة، الطاقة، العدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للصناعات الغذائية، عن تدشينها لمبادرة "كمل المسيرة" والتي تأتي استكمالا لمبادرة "شارك" والتي أطلقتها النقابة في وقت سابق، وتستهدف المبادرتين حشد صفوف العمال لدعم الرئيس في معركة البناء والتنمية التي بدأها قبل تسعة سنوات، ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية من أجل الحفاظ والاستمرار علي مسارات التنمية التي أنجزتها الدولة في عهد الرئيس السيسى.







نقابة الصناعات الغذائية

الانتخابات الرئاسية

دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

خالد عيش



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