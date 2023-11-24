حملة المرشح الرئاسى حازم عمر بكفر الشيخ تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعمه فى الانتخابات

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز سيدي سالم، المؤتمر الجماهيري الثاني، للمهندس حازم عمر المرشح لرئاسة الجمهورية، وسط حضور جماهيري من أهالي مركز سيدي سالم والقيادات بالحزب.

وأكد علي أحمد علي أمين عام الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، على سعادته بهذا الجمع الكبير من أهله من مركز سيدي سالم، مشيراً إلى أن حزب الشعب الجمهوري، حزب داعم للدولة ومؤسساتها، وأن المهندس حازم عمر، رئيس الحزب والمرشح لرئاسة الجمهورية على المستوى الشخصي والعمل، هو رجل دولة من طراز فريد .

فيما أضاف أحمد الرميلي، الأمين المساعد لشؤون التنظيم، بأن المهندس حازم عمر، لديه رؤية وأهداف استراتيجية واضحة، وان البرنامج الذي يطرحه، هو برنامج حزب الشعب الجمهوري الذي ينحاز للمواطن المصري البسيط، وتم اعداده على مدار أعوام طويلة من خلال رصد مشكلات الشارع المصري وتحدياته، ووضع حلول لها في صالح المواطن البسيط.

جاء ذلك بحضور ابراهيم الجزار، الأمين المساعد لشؤون العمل الجماهيري، وكرم الشامي، مساعد أمين المحافظة، ووائل مجدي، الأمين المساعد لشؤون الاعلام، ومحمد عامر، أمين التقييم والمتابعة، اللواء تامر عاشور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والمحاسب بلال الرشيدي، أمين الشباب، وسماح الشعراوي، أمينة المرأة، وأشرف صحصاح رئيس لجنة السياحة، وهدير هاشم، عضو الحملة بالمحافظة، والدكتور عبد الواحد الشوادفي، أمين تنظيم مركز سيدي سالم، وأعضاء هيئة مكتب مركز سيدي سالم، والعديد من القيادات الطبيعية بالمركز.

وأكد أشرف صحصاح، عضو لجنة السياحة بالحزب، أن الفترة الراهنة، تدفع كل المصريين، للخروج للإدلاء بأصواتهم، لإختيار المرشح المناسب، لصالح الأجيال القادمة، ونحن نفتخر بأننا مصريون، قادرون على الاختيار، وإبداء رأيينا، بكل حرية، مطالبا كافة الحضور بالخروج كل 10و11و12 ديسمبر المقبل، للإدلاء بأصواتهم.



الحضور في المؤتكمر



الحضور من قيادات الحزب



المنصة الرئيسية خلال مؤتمر حازم عمر



جانب من الحضور في المؤتمر



جانب من الحضور