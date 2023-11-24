المرشح حازم عمر: إعادة تطوير الإسكندرية رأسيا مثل نيويورك لحل مشكلة الإسكان

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال حازم عمر المرشح الرئاسى عن حزب الشعب الجمهوري، إنه قام بإعداد برنامج انتخابي للعمل على حل مشاكل المواطن بشكل سريع وعاجل، مضيفا أن كل محافظة تختلف عن طبيعتها عن الأخرى .

وأضاف حازم عمر المرشح الرئاسي، أن محافظة الإسكندرية تشهد تكدسا مروريا وبها 6 ملايين مواطن، وأزمة الإسكان بالمحافظة يرجع إلى عدم وجود امتداد عمرانى بها، وذلك بسبب أزمات فى السكن والتوسع الأفقى، مشيرا إلى أنه خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وعاش بها 5 سنوات، والهوية البصرية لعروس البحر المتوسط تغيرت كثيرا، ولابد أن نعيد الرونق والهوية البصرية للإسكندرية مثل الماضى، ونحن لدينا مهندسون معماريون لديهم خبرة كبيرة، وأن الإسكندرية كان يأتي إليها السائحون من أوروبا، يتحدثون عن جمالها، مثل مدن "نيس -كان -مونت كارلو" ومن خلال الإرادة السياسية، وبرنامجي الانتخابي سأقوم بحل تلك المشاكل فى أشهر، وليس سنوات.

وأشار حازم عمر ، إلى أنه لابد من حل مشكلة الإسكان فى الإسكندرية، من خلال العمل عليها، مثل محافظة نيويورك، ونقوم بعملية إنشاء وإحلال للبنية التحتية لتكون قوية للتوسع الرأسى مثل نيويورك، لأننا لا نستطيع التوسع الأفقي بسبب التكدس، وقبل البدء فى ذلك لابد من إنشاء جراجات للسيارات والتقسيم المرورى الصحيح، لتكون مدينة حضارية، من خلال إنشاء إسكان للفقراء ومتوسطى الدخل والأغنياء ليكون لجميع المستويات .

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى نظمه حزب الشعب الجمهورى اليوم الجمعة بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية لدعم مرشحه الرئاسي حازم عمر في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بحضور النائب مجدي الوليلى عضو مجلس النواب، والنائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ، وأحمد الألفي أمين تنظيم الحزب، ونشأت حته أمين شباب الحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام، وإيهاب وهبة، النائب باهر أمين، النائبة ألفت المنزلاوي، النائب فؤاد القاضي، والنائب طارق الطويل، والنائبة نجلاء العسيلي، والنائبة ولاء التمامي، والنائبة آيات حداد، والنائب إيهاب رمزي، والنائبة آمال عبد الحميد.