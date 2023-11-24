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حملة السيسي تستعرض تفاصيل قوافل مصر الإنسانية المتجهة إلى غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:41 م
حملة السيسي تستعرض تفاصيل قوافل مصر الإنسانية المتجهة إلى غزة جانب من تقرير الحملة
كتب محمد الجالى - هند مختار

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استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل قوافل مصر الإنسانية المتجهة لفلسطين دعما للأشقاء في غزة، «استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين».
 
- أطلق التحالف الوطني قافلة جديدة بأكثر من 500 قاطرة.
 
- القافلة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والملابس والأغطية.
 
- شارك ما يزيد عن 15 ألف متطوع من جميع المحافظات.
 
- إجمالي القافلة 8950 طناً من المساعدات الموجهة لفلسطين من أرض استاد القاهرة الدولي، متوجه إلى معبر رفح لتسليمها للأشقاء الفلسطينيين.
 

قوافل دعم حياة كريمة للأشقاء الفلسطينيين

- أطلقت حياة كريمة قافلة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية.
 
- تضم 100 شاحنة محملة ب 3000 طن تمهيداً لتوصيلها قطاع غزة عبر ميناء رفح البري.
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