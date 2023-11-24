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جلسة نقاشية بعنوان "صوت غزة من سيناء" بحضور حملة الرئيس السيسي

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:05 م
جلسة نقاشية بعنوان "صوت غزة من سيناء" بحضور حملة الرئيس السيسي صوت غزة من سيناء
كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

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بدأت منذ قليل جلسة نقاشية بعنوان "صوت عزة من سيناء" بحضور حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
 
وانطلقت اليوم فعالية صوت غزة من سيناء، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة لقطاع غزة. 
 
وتأتي الفعالية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، التي وقعت بفضل الضغوطات المصرية على كافة الأطراف. 
 
وشارك في الفعالية عدد من الكيانات من بينها مؤسسة مجلس القبائل، وحزب حماة الوطن، وحزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب، وغيرهم.






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جلسة نقاشية

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المرشح عبد الفتاح السيسي




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