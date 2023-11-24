تعرف على أهداف مبادرة "معدتك شركتك" بالتعاون مع مبادرة ابدأ

كتبت : أماني سمير

تهدف مبادرة "معدتك شركتك " المبادرة الخاصة بالتدريب الفني التخصصي لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، وذلك بالتعاون مع المبادرة الوطنية " ابدأ ".

كما تحرص المبادرة علي تقديم التدريبات الخاصة بقيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين

وعن أهم الحوافز التي سيحصل عليها المتدربين فهي كالآتي:

أولا : جميع المتدربين على الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي) .

ثانيا : يحصل المتدربون على برنامج الصيانة والإصلاح علي شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح.

ثالثا : الحصول علي رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة.

رابعا : فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر.

خامسا : يحصل المتدربون على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " قد قامت بفتح باب التقديم في مبادرة ( مُعدّتك شركتك ) الدفعة الثانية ، وذلك منذ أيام 5 أيام ليتم غلق باب التقدم في المبادرة نهائيا 30 نوفمبر الجاري 2023 ، من خلال الرابط الاتي واستمارة التقديم على مبادرة " مُعدّتك شركتك