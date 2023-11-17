ابدأ الوطنية: تلقى طلبات التقديم فى مبادرة (مُعدّتك شركتك) الدفعة الثانية

كتبت ــ أمانى سمير

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" استعدادها للبدء في إستقبال طلبات التقديم في مبادرة "مُعدّتك شركتك - الدفعة الثانية"، وذلك بعد النجاح الكبير للدورة الأولي في تحقيق أهدافها وتمكين المشاركين في خوض تجربة غير تقليدية للنهوض بهذه الفئة الهامة.

حيث توفر المبادرة التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفة على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، بالإضافة الى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين.

وتقدم المبادرة الوطنية "ابدأ" من خلال برنامجها مجموعة من الحوافز التي يحصل عليها المتدربين مثل الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي)، كما تقدم مبادرة "ابدأ" للمتدربون على "برنامج الصيانة والإصلاح" مجموعة من شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح، بالإضافة إلي رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، بالإضافة إلي فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر.

أما المتدربون على "القيادة والتشغيل" فتقدم المبادرة فرصة حقيقية للحصول على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية .

تنوه المباردة عن فتح باب التقديم من الآن وحتى 30 نوفمبر 2023.

ويمكن ملء استمارة التقديم على مبادرة مُعدّتك شركتك من خلال الرابط الآتى:

https://ebda.com.eg/factory/add/e3149419-4d9f-4904-bf2d-0de41f87fd8e