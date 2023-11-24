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بايدن: الهدنة فرصة لإدخال المساعدات لغزة ونأمل في إطلاق سراح باقي الرهائن الأمريكيين

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:35 م
بايدن: الهدنة فرصة لإدخال المساعدات لغزة ونأمل في إطلاق سراح باقي الرهائن الأمريكيين جو بايدن
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب العمل على حل الدولتين لنشر السلام في المنطقة وكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب.
 
وأضاف الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن تنفيذ الهدنة في غزة شمل عملا دبلوماسيا شاقا كما أنها فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن أكثر من 200 شاحنة وقود دخلت إلى غزة عبر مصر، لأن دخول شاحنات المساعدات لغزة ضروري للمستشفيات والمدنيين.
 
وأوضح الرئيس الأمريكي، يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، إضافة إلى إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط، ونأمل أن يتم إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الأمريكيين.






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